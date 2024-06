ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo battuto il Belgio, cosa che nessuno si aspettava: questo significa che possiamo vincere con chiunque, anche l’Inghilterra”. Così Milan Skriniar, difensore della Slovacchia, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida degli ottavi di Euro 2024 contro la nazionale dei Tre Leoni. “Guardando le loro partite – ha spiegato l’ex difensore dell’Inter – abbiamo percepito che non sono sempre stati al massimo e hanno fatto molto affidamento sulle qualità individuali dei loro giocatori”. Il classe 1995 in forza al Psg ha poi aggiunto: “Siamo consapevoli che questa è una delle migliori nazionali, ma ci giocheremo tutte le nostre carte”. Di fondamentale importanza sarà la fase difensiva: “Dobbiamo iniziare a difendere dall’attacco – ha sottolineato Skriniar -. La chiave sarà provare a giocare a calcio. Se ci concentriamo solo sulla difesa, prima o poi probabilmente segneranno. Ecco perchè dobbiamo essere coraggiosi e provare a giocare la nostra partita, provando ad imporre il nostro stile di gioco in modo che debbano difendersi dai nostri attacchi e non possano fare quello che vogliono”.

Infine, Skriniar ha parlato di Kane, minaccia principale per la difesa della Slovacchia: “Siamo all’Europeo, ci sono i migliori giocatori. Harry Kane è uno di questi. Siamo riusciti a difenderci da Lukaku e credo che possiamo contenere anche lui. Comunque l’Inghilterra – ovviamente – non è solo lui, sono una squadra piena di stelle”.

