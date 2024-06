ROMA (ITALPRESS) – “Loro sono una squadra fisica e hanno qualità. Per noi sarà una partita difficile, ma abbiamo il nostro stile di gioco e non mi piace modificarlo per adattarmi”. Così Francesco Calzona, commissario tecnico della Slovacchia, in conferenza stampa in vista della sfida contro la Romania, in programma domani alle 18 al Deutsche Bank Park di Francoforte. Entrambe le squadra si giocano il passaggio del turno in un gruppo che le vede insieme a Belgio e Ucraina, con tutte e quattro le nazionali a quota 3 punti. “Arrivare agli ottavi sarebbe un grande risultato e ce lo meriteremmo anche – ha aggiunto Calzona -. Abbiamo giocato un buon calcio e fatto un ottimo girone di qualificazione. E’ chiaro che c’è più pressione del solito ma siamo pronti”. Infine, sulla formazione: “Alcuni giocatori hanno qualche problema fisico, ma spero di avere tutti a disposizione per la partita. Ho fiducia nella mia squadra e nei miei giocatori, faranno una grande partita”. Insieme a Calzona, ex tecnico del Napoli, è intervenuto il centrocampista Juraj Kucka che in Italia ha giocato per Genoa, Milan e Parma: “Il mister ci ha dato tutte le informazioni di cui avevamo bisogno su cosa possiamo aspettarci dalla Romania – ha detto il calciatore dello Slovan Bratislava -. La nostra forza è il gioco di squadra, ma immagino che sarà una partita dura. Speriamo al fischio finale di poter festeggiare”.

