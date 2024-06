ROMA (ITALPRESS) – “La prima partita è stata dura e abbiamo faticato molto. Adesso, però, tutti i giocatori stanno bene. Penso che l’Ucraina abbia grande qualità e una chiara identità. Da un pò di tempo giocano con un nuovo allenatore. Sarà una partita difficile: anche noi abbiamo le nostre qualità”. Così il ct della Slovacchia, Francesco Calzona, alla vigilia della gara contro l’Ucraiana, valida per la seconda giornata del Gruppo E di Euro2024.

“La nostra più grande forza è l’umiltà. Dobbiamo dare il 110 per 100 se vogliamo accontentare la nostra gente, come abbiamo fatto nella partita contro il Belgio. Siamo molto felici di vedere così tanti tifosi slovacchi qui in Germania. Spero che continuino a starci vicini nelle prossime partite”, ha aggiunto Calzona.

“Non è stato difficile preparare mentalmente i giocatori. L’euforia dopo aver battuto il Belgio è durata qualche ora ma i tre punti non basteranno sicuramente per avanzare alle fasi a eliminazione diretta. Non c’è ancora alcun motivo di festeggiare. Siamo completamente concentrati sulla partita domani”, ha concluso il ct della Slovacchia.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

