Situazione critica per il maltempo a Venezia, forti piogge e allagamenti

VENEZIA (ITALPRESS) – A causa delle intense precipitazioni in corso, alcune zone della città di Venezia risultano allagate. La situazione è definita “critica e sotto costante monitoraggio da parte delle squadre di protezione civile e della polizia locale”.

Il sindaco di Venezia ha convocato il Centro Operativo Comunale (COC) che resterà operativo fino a fine emergenza. D’intesa con la Prefettura, è stato convocato anche il Centro Coordinamento dei Soccorsi (CCS) per il coordinamento degli interventi a livello metropolitano. La circolazione sul Ponte della libertà è sostanzialmente nella norma. Ridotti i disagi anche in via Martiri della Libertà. Tutte le pattuglie della Polizia Locale sono dislocate nel territorio per facilitare la viabilità e presidiare le zone più critiche. Numerose segnalazioni di case e scantinati allagati. Il comune invita i cittadini a “evitare gli spostamenti non necessari e, in caso, prestare sempre la massima attenzione”.

A Venezia sono già operative con le idrovore 4 squadre di Protezione civile, mentre altre 3 sono già in fase di attivazione. Stanno arrivando delle altre squadre dai Comuni limitrofi non interessati dall’emergenza maltempo. Lo fa sapere il Comune in una nota. Una decina di interventi in corso da parte di Veritas con macchinari per lo svuotamento degli interrati. Ci sono circa 900 clienti disalimentati dalla fornitura elettrica nei dintorni tra via Colombo, via Caneve e via Einaudi, a causa dell’allargamento di 3 cabine. Sono già in corso gli svuotamenti con la Protezione Civile regionale. Per la maggior parte si sta intervenendo con la posa di una Power Station. Il servizio TPL è regolare, a parte il sottopasso della Castellana, con relative deviazioni dei bus in zona. Attivo il servizio sostitutivo con bus del tram T2.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).