PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Vittoria notturna. Alle 2.36 Jannik Sinner chiude il match del suo debutto al “Rolex Paris Masters”, ultimo Atp Masters 1000 della stagione, con montepremi complessivo pari a 5.779.335 euro, che si sta disputando sul veloce indoor del Palais Omnisport di Bercy. Il tennista italiano, quarta testa di serie, batte lo statunitense Mackenzie McDonald per 6-7, 7-5, 6-1. Con questo successo Sinner mantiene 955 punti di vantaggio su Rublev che è numero 5 del mondo e accorcia a 1710 punti il ritardo dal numero 3 del mondo Medvedev, già fuori dal torneo dopo la sconfitta contro Grigor Dimitrov. Nel pomeriggio l’altoatesino tornerà in campo per affrontare l’australiano Alex De Minaur, in un match che vale i quarti di finale.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

