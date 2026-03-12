Sinner in semifinale a Indian Wells, Tien ko in due set

Mandatory Credit: Photo by Charles Baus/CSM/Shutterstock (16736832bs) Jannik Sinner of Italy returns a shot against Denis Shapovalov of Canada during their match at the BNP Paribas Open held at the Indian Wells Tennis Garden in Indian Wells, California. California. Mandatory Photo Credit : Charles Baus/CSM Tennis BNP Paribas Open, Indian Wells, USA - 08 Mar 2026

INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner in semifinale al Bnp Paribas Open, il primo Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento californiano dell’Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari). Il numero 2 del mondo regola in due set lo statunitense Learner Tien (27 Atp) con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un’ora di gioco.
In semifinale affronterà il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del ranking Atp, che ha battuto 6-2, 6-3 il francese Arthur Fils, trentesima testa di serie.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

