Dopo il ritiro, sul 5-0 in favore di Alcaraz, nella finale di ieri sera del Masters 1000 di Cincinnati, Jannik Sinner ha alzato bandiera bianca per il torneo di doppio misto degli Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in cemento del Flushing Meadows Park, a New York.

L’azzurro, numero uno del mondo, avrebbe dovuto giocare oggi il match degli ottavi di finale, in coppia con Katerina Siniakova, contro il duo composto dal tedesco Alexander Zverev e dalla svizzera Belinda Bencic. L’italiano e la compagna della Repubblica Ceca si sono però cancellati dal torneo. Il loro posto è stato preso dalla coppia statunitense formata da Danielle Collins e Christian Harrison.

“Ieri non mi sentivo benissimo e mi dispiace davvero deludervi – ha scritto sui social Sinner – Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno supportato sul posto e da casa, il vostro supporto significa il mondo Congratulazioni a Carlos Alcaraz e alla sua squadra, state facendo una stagione incredibile e vi auguro il meglio per il futuro. Ora è il momento di riposarmi un paio di giorni prima di tornare al lavoro”.

