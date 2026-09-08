Sinner al lavoro, test in campo allo Stampa Sporting di Torino

IPA84554460 - Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 10/05/2026 - Jannik Sinner - Photo : CC/Psnewz / Psnewz/ SIPA /00326235_0031/Credit:PSNEWZ/SIPA/2605102308

ROMA (ITALPRESS) – Test in campo, allo Stampa Sporting di Torino, per Jannik Sinner. Il campione azzurro, al momento fuori dal circuito e assente agli Us Open, per via dei noti problemi fisici (tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro), dopo la domenica a Monza, al Gran Premio d’Italia di Formula 1, per sostenere ed esultare per l’amico Andrea Kimi Antonelli, è regolarmente iscritto al torneo Atp 500 di Pechino, in scena dal 30 settembre.

In questi giorni Sinner, in vista del ritorno sulle scene, sta proseguendo l’iter riabilitativo al J Medical e sta testando alcuni movimenti in campo con la racchetta. Se l’altoatesino recupererà al meglio dai problemi al ginocchio volerà verso l’Asia e giocherà non solo a Pechino ma anche il Masters 1000 di Shanghai.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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