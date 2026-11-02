Sinner abdica, Zverev nuovo numero uno del ranking Atp

ROMA (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Alexander Zverev è il trentesimo tennista, da quando l’Atp ha introdotto il ranking computerizzato nel 1973, a salire sul trono mondiale. Il 29enne campione di Amburgo, vincitore in questa stagione del Roland Garros e dell’Us Open (e finalista a Wimbledon), scavalca l’infortunato Jannik Sinner e diventa il secondo tedesco a raggiungere la vetta della classifica mondiale dopo Boris Becker. Zverev è inoltre già sicuro di essere il ventesimo numero 1 di fine anno dal 1973, il più anziano a riuscirci per la prima volta. Alle spalle di Zverev e Sinner, che tornerà in campo nel 2027, rinforza la terza posizione Carlos Alcaraz dopo il successo a Vienna, il terzo in stagione negli Atp 500 dopo quelli a Doha e Tokyo. Altri due giocatori festeggiano il best ranking tra i primi 10 del mondo questa settimana: il francese Arthur Fils (n.7) e lo spagnolo Rafa Jodar (10), per la prima volta in Top 10, da dove invece esce il canadese il canadese Felix Auger-Aliassime. L’Italia si presenta alla settimana del Masters 1000 di Parigi, il torneo che determinerà gli ultimi qualificati per le Nitto Atp Finals 2026, con due Top 10: Sinner e Flavio Cobolli, numero 6, in corsa per debuttare a Torino.

Tra i Top 100 italiani è Matteo Berrettini a guadagnare più posizioni, cinque, fino alla numero 43; Lorenzo Sonego perde 15 posti ed è 106esimo. Avvicinano di due passi la Top 20, invece, Luciano Darderi e Lorenzo Musetti, che occupano rispettivamente la 21esima e 24esima piazza.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Alexander Zverev (Ger) 9.550 (+1)

2. Jannik Sinner (Ita) 9.450 (-1)

3. Carlos Alcaraz (Esp) 6.100 (–)

4. Ben Shelton (Usa) 4.530 (–)

5. Daniil Medvedev (Rus) 3.860 (–)

6. Flavio Cobolli (Ita) 3.690 (–)

7. Arthur Fils (Fra) 3.525 (+1)

8. Frances Tiafoe (Usa) 3.430 (+1)

9. Alex De Minaur (Aus) 3.410 (+1)

10. Rafael Jodar (Esp) 3.209 (+1)

Così gli altri italiani:

21. Luciano Darderi 2.200 (+2)

24. Lorenzo Musetti 1.960 (+2)

36. Matteo Arnaldi 1.311 (–)

43. Matteo Berrettini 1.173 (+5)

66. Mattia Bellucci 824 (–)

106. Lorenzo Sonego 571 (-15)

136. Federico Cinà 415 (+6)

140. Andrea Pellegrino 404 (-1)

153. Francesco Passaro 367 (–)

159. Stafano Travaglia 357 (+8)

166. Andrea Guerrieri 349 (-1)

PAOLINI STABILE AL NUMERO 35 WTA

Minime variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla Wta dopo la conclusione del Wta 500 di Tokyo e del 250 di Guangzhou. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten, è stabile al numero 35. Fa invece tre passi indietro Elisabetta Cocciaretto, ora 72esima, che si è nuovamente operata al ginocchio sinistro e ha dato appuntamento al 2027. Ne fa sei anche Lisa Pigato, 108esima, mentre guadagna una posizione Lucrezia Stefanini, 117esima. Alle sue spalle scende due gradini Lucia Bronzetti, 134esima; stabili, invece, sia Tyra Caterina Grant, 154esima, che Samira De Stefano, 186esima. Due scambi di poltrona nella top ten mondiale. In vetta c’è sempre Elena Rybakina, 30esima numero uno dell’Era Open, che inizia la sua ottava settimana da regina. La kazaka, che grazie ai quarti a Tokyo si è assicurata di chiudere la stagione in vetta al ranking, precede Aryna Sabalenka, che al termine dello Us Open ha abbandonato lo scettro mondiale dopo 99 settimane consecutive (107 quelle complessive): la 28enne di Minsk, che negli ultimi mesi sembra essersi completamente smarrita, è staccata ora di 1.614 punti dalla rivale.

Sul terzo gradino del podio c’è sempre Mirra Andreeva. La 19enne russa precede la statunitense Coco Gauff, quarta, che scavalca per sole tre lunghezze la connazionale Jessica Pegula, quinta. Stabile l’ucraina Elina Svitolina, sesta davanti alla ceca Karolina Muchova, settima, sempre ad un paso dal primato personale. In ottava posizione risale l’altra ceca Linda Noskova, che si scambia la poltrona con la polacca Iga Swiatek, ora nona. Alle spalle della ex numero uno del mondo chiude l’elite mondiale l’ucraina Marta Kostyuk, decima.

Questa la top ten della nuova classifica Wta:

1. Elena Rybakina (Kaz) 8.099 (–)

2. Aryna Sabalenka (Blr) 6.485 (–)

3. Mirra Andreeva (Rus) 6.306 (–)

4. Coco Gauff (Usa) 5.763 (+1)

5. Jessica Pegula (Usa) 5.760 (-1)

6. Elina Svitolina (Ukr) 5.121 (–)

7. Karolina Muchova (Cze) 4.665 (–)

8. Linda Noskova (Cze) 4.343 (+1)

9. Iga Swiatek (Pol) 4.188 (-1)

10. Marta Kostuyk (Ukr) 3.910 (–)

Così le italiane:

35. Jasmine Paolini 1.512 (–)

72. Elisabetta Cocciaretto 931 (-3)

108. Lisa Pigato 699 (-6)

117. Lucrezia Stefanini 657 (+1)

134. Lucia Bronzetti 560 (-2)

154. Tyra Caterina Grant 479 (–)

186. Samira De Stefano 411 (–)

228. Nuria Brancaccio 334 (-2)

236. Noemi Basiletti 321 (-4)

266. Jennifer Ruggeri 292 (+14)

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).