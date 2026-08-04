MILANO (ITALPRESS) – Ultimi controlli per Jannik Sinner prima della partenza per lo swing americano, il Master 1000 di Cincinnati e lo Us Open. In mattinata – secondo quanto si apprende – il numero 1 del tennis mondiale si è recato presso la clinica ortopedica Physioclinic per effettuare dei controlli nell’ambito della gestione fisica alle porte della seconda metà della stagione. Nelle scorse settimane, Sinner aveva fatto tappa al J Medical di Torino per altri controlli di routine.

– foto di repertorio IPA Agency –

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