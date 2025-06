Il sindaco Brugnaro all’inaugurazione della sede ristrutturata della Cgia di Mestre

VENEZIA (ITALPRESS) – Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha preso parte, questa mattina, al taglio del nastro della sede ristrutturata della Cgia di Mestre di via Torre Belfredo.

L’iniziativa rientra tra quelle per gli 80 anni dell’associazione artigiani. Erano inoltre presenti, l’assessore regionale Francesco Calzavara, il presidente della Cgia di Mestre, Roberto Bottan, il presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Mario Pozza, Emanuela Fattorel, segretaria generale della Camera di Commercio di Venezia-Rovigo, diversi rappresentanti dell’associazione e delle piccole e medie imprese del territorio.

“È importante il lavoro che svolgete in città come associazione – ha commentato il primo cittadino – Ho sempre trovato in voi un interlocutore accurato e puntuale. È essenziale mantenere un focus costante e forte sui temi più urgenti, sia per ottimizzare la gestione del tempo e delle priorità, sia per ottenere risultati più efficaci”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).