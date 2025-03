Simonelli “Auspichiamo un’Italia protagonista ai prossimi Mondiali”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "L'Italia che finalmente torna protagonista ai Mondiali è quello che tutti noi auspichiamo. Non sarà facile, ma credo che lo spirito italiano è quello su cui dobbiamo puntare. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato che gli azzurri vincessero l'Europeo nel 2021, invece con la grinta che ci contraddistingue siamo riusciti a vincere, lo stesso era capitato ai Mondiali del 2006. Non oso sperare che possa accadere anche nel 2026, ma in Italia la speranza è l'ultima a morire". Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, nel corso di un evento a New York. xo9/mca1/ari/gtr (video di Stefano Vaccara)