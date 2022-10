ROMA (ITALPRESS) – Siglata oggi la convenzione tra la Federazione Italiana Triathlon e l’Università degli studi “Foro Italico” di Roma. Una collaborazione preziosa che, con l’avvio del prossimo anno accademico, arricchisce il suo già strutturato corso anche con un tirocinio che andrà a formare i laureandi del corso magistrale in Scienza e tecnica dello sport, con la pratica da svolgere presso le società del territorio affiliate alla FITri. “Il rapporto tra la Federazione e l’Università – afferma il presidente di FITri Riccardo Giubilei – è fondamentale per la crescita dell’area tecnica, sulla quale abbiamo puntato molto, e per le opportunità che si possono presentare ai nostri giovani che, nell’ambito della Dual Career, stanno contemporaneamente studiando e portando avanti l’attività sportiva. Il nostro desiderio è che questa convenzione diventi un modello da replicare in altri Atenei del territorio nazionale, così da rendere sempre più capillare la presenza della Federazione e da garantire ad un numero sempre più grande di atleti le medesime opportunità. Un grazie al Magnifico Rettore Attilio Parisi ed alla professoressa Maria Francesca Piacentini per la passione con la quale hanno aderito a questo progetto di collaborazione e per aver condiviso con noi una visione nuova e moderna del rapporto tra una Federazione sportiva ed il mondo universitario”.

– Foto Ufficio Stampa Fitri –

(ITALPRESS).

