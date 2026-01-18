Sigilli al Piper, storico locale di Roma: rischi per l’evacuazione

ROMA (ITALPRESS) – Sigilli al Piper, storica discoteca romana. Il locale di via Tagliamento è stato sottoposto a sequestro preventivo, disposto dal pm, dagli agenti della Polizia di Stato. All’interno i poliziotti, nel corso di accertamenti, avrebbero riscontrato modifiche strutturali all’impianto, rischi sotto il profilo dell’evacuazione, assenza di certificazioni e un numero di persone più alto rispetto a quello dovuto. I controlli della Questura nei locali di Roma vanno avanti da tempo e proseguono dopo la tragedia a Crans-Montana.
-Foto di repertorio IPA Agency-
(ITALPRESS).
