Sifi, Chines “Nostri obiettivi internazionalizzazione e innovazione”

ROMA (ITALPRESS) - Spingere l'acceleratore sull'internazionalizzazione e consolidare la propria presenza in Europa attraverso l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo, con un'attenzione particolare alla sostenibilità: sono gli obiettivi delineati da Fabrizio Chines, presidente e ad di Sifi, azienda del settore farmaceutico oftalmico fondata negli anni Trenta in Sicilia, in un'intervista all'Italpress. mrv/ads/fsc/gsl