Sicurezza sul lavoro, Capone “Bisogna coinvolgere le scuole”

MILANO (ITALPRESS) - "Bisogna avere una consapevolezza della sicurezza. Abbiamo proposto al governo precedente e anche a questo di introdurre l'insegnamento della sicurezza sui luoghi di lavoro coinvolgendo il sistema scolastico. Da ogni scuola usciranno ragazzi che avranno maturato una consapevolezza, sia se saranno imprenditori sia se saranno lavoratori". Lo ha detto Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica "Primo Piano" dell'agenzia Italpress. Per quanto riguarda il salario minimo, "abbiamo più volte confermato che non era una risposta. L'Europa impone - ha continuato - l'adozione di un salario minimo da applicare in quelle nazioni dove non c'è una contrattualistica così diffusa: se l'80% dei lavoratori di un Paese non è coperto bisogna applicare il salario minimo secondo le direttive europee. Noi siamo a oltre il 90% di copertura contrattuale, quindi non siamo in quella tipologia".