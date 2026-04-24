Sicurezza, Cisl FP “11 mila dipendenti della Polizia Locale, serve una riforma”

ROMA (ITALPRESS) - "Noi chiediamo che ci sia una riforma che attualizzi quelle che sono le funzioni della Polizia Locale. Una Polizia che è legata al territorio, che ha un radicamento importante per i cittadini e le cittadine di ogni comune, di ogni provincia. Chiediamo che dopo 40 anni, questa Polizia che ha cambiato anche ruolo e che è molto legata a quelli che sono i bisogni dei cittadini, faccia un salto in avanti. Abbiamo una riforma che tarda da 40 anni di essere attualizzata, che deve dare a questo corpo anche le stesse prerogative degli altri corpi della Polizia, soprattutto in materia previdenziale, economica e assicurativa. È questo lo scopo della nostra iniziativa". Lo afferma Roberto Chierchia, segretario generale Cisl FP, a margine del convegno "40 anni dalla legge quadro. Per la riforma della Polizia Locale" organizzato dalla Fp Cisl nazionale. xb1/trl/mca3