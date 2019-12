Sicindustria, ecco come muoversi ai tempi delle guerre commerciali

Sicindustria, ecco come muoversi ai tempi delle guerre commerciali

Quali sono le opportunità e quali le sfide per le imprese siciliane nell'era delle guerre commerciali? Se n'è parlato nel corso di un workshop organizzato da Sicindustria. Al centro dell'incontro i principali fattori di incertezza per la crescita dell’economia ma anche le strategie di internazionalizzazione, importante risorsa per l’imprenditoria dell’isola. lul/abr/red