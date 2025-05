Sicilia, Tajani “Da Fi e Governo sostegno al lavoro di Schifani”

NOTO (SIRACUSA) (ITALPRESS) - "La Sicilia ha sempre dato tantissimo consenso a Forza Italia, Berlusconi era legatissimo alla Sicilia. Abbiamo la fortuna di avere la fiducia dei siciliani anche per il governo siciliano e mi pare che i risultati del Governo Schifani siano molto positivi". Lo ha detto il leader di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani a margine di una iniziativa del partito a Noto. "Mi pare che i risultati della giunta Schifani siano molto molto molto positivi, da tutti i punti di vista, in tutti i settori, Schifani continuerà con il nostro sostegno, con il sostegno del governo, a lavorare per il bene della gente di Sicilia", ha aggiunto Tajani. xd6/abr/gsl (ITALPRESS)