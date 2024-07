Sicilia, Pecoraro Scanio “All’Ars nasce intergruppo ecodigital”

PALERMO (ITALPRESS) - "Mi sembra molto importante che proprio nel parlamento siciliano si avvii il lavoro per un intergruppo ecodigital che metta insieme i temi della transizione ecologica e quella digitale. Sappiamo che senza l'uso del digitale la transizione ecologica rischia di non arrivare in tempo utile nella lotta alla crisi climatica. Così anche come il digitale deve essere ecologicamente sostenibile. In Sicilia questo ha un valore aggiuntivo perché sappiamo che la siccità oggi, e in generale la crisi climatica, vede nel Mediterraneo un hotspot mondiale e nella Sicilia una realtà dove dobbiamo fare un grande investimento per garantire alle future generazioni un'isola prospera e vivibile". Lo ha detto all'Italpress Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Univerde. col4/mrv