Sicilia, assessore Savarino “Puntare a sviluppo territorio regionale”

PALERMO (ITALPRESS) - "Mi sono già confrontata con Schifani per fare il punto della situazione: conosco già bene l'assessorato, per aver guidato cinque anni la commissione di riferimento all'Ars, e so bene quali siano le criticità e le potenzialità, spero di riuscire a lavorare oltre le emergenze". Lo sottolinea il neo assessore regionale all'Ambiente, Giusy Savarino, a margine della cerimonia di giuramento all'Ars. "Il legame tra governo e parlamento regionale è proficuo e deve continuare - aggiunge -. Insieme dobbiamo dare prospettive e sviluppo al territorio regionale", conclude. xd8/col3/gtr