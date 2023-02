Sicilia sempre più apprezzata dai viaggiatori

Se anche Wolfgang Goethe parlava della Sicilia come “la chiave di tutto”, qualcosa di grande per cui vale la pena visitare l’isola al centro del Mediterraneo ci deve essere. A dimostrazione di ciò, la Sicilia è sempre più apprezzata da viaggiatori e turisti di ogni dove che scelgono l’isola dove si dice il sole abbia la sua casa, sia come meta estiva per la bellezza e la varietà delle sue spiagge, sia come meta di vacanza in ogni periodo dell’anno, anche grazie alle numerose città d’arte e borghi storici di notevole interesse artistico e culturale. Vediamo allora alcune delle località siciliane apprezzate dai viaggiatori che meritano almeno una visita nella vita, ma anche più di una!

Palermo, crogiuolo di dominazioni ed eccellente cucina

Se è vero che un po’ tutte le province siciliane sono state dominate, nel corso dei secoli, da popoli di ogni luogo, Palermo ha praticamente il primato. Arabi, Normanni, Spagnoli, Aragonesi, Borboni, Ottomani, Bizantini e moltissime altre popolazioni hanno conquistato e dominato Palermo per un arco di tempo più o meno lungo, lasciando la loro testimonianza attraverso le ville nobiliari, le spettacolari cattedrali del centro città e le enormi porte che fanno da ingresso su diversi quartieri del capoluogo siciliano. La testimonianza delle dominazioni straniere si ritrova anche nella cucina palermitana e soprattutto nella sua pasticceria tipica: prima fra tutte la Cassata Siciliana, dall’arabo quas’at, capolavoro di dolcezza e opera d’arte per gli occhi.

Da vedere in Sicilia: Taormina e il romantico golfo di Naxos

Trovarsi all’interno del Teatro Greco di Taormina e scorgere tra le colonne antiche del teatro, maestosa, l’Etna che si specchia sul meraviglioso golfo di Giardini Naxos, località ai piedi di Taormina, è qualcosa davvero di stupefacente.

Una vacanza che abbia come meta la Sicilia non può esimersi da una visita allo splendido borgo di Taormina, tra le sue singolari stradine inerpicate e i suoi romantici paesaggi mozzafiato che guardano sul mare. Un vero paradiso da godere in qualsiasi periodo dell’anno, non solo d’estate.

Taormina ospita ogni anno anche il Taormina Film Fest, una kermesse dedicata a cinema, teatro e cultura che raccoglie artisti di ogni genere e contribuisce ad arricchire di interesse turistico la piccola cittadina sulla costa siciliana.

Le spiagge tra Siracusa e Ragusa: natura selvaggia e location caraibiche

Per gli amanti del mare, del relax in spiaggia e degli aperitivi in infradito dal tramonto a tarda sera, la costa tra Siracusa e Ragusa offre davvero il meglio. Il mare cristallino e la sabbia bianca di molte delle spiagge sulla costa sud orientale della Sicilia ricordano molto le location caraibiche ed è possibile raggiungere calette esclusive che offrono pieno contatto con la natura ed escursioni in riserve naturali di notevole interesse. Spingendosi giù fino a borghi marinari come Marzamemi o Portopalo di Capopassero, durante la stagione estiva, ci si può divertire in spiaggia tra aperitivi, musica e spensieratezza. Gli amanti della vita mondana trovano in questa zona della Sicilia il loro paradiso.

Località siciliane più richieste nel 2022

Se il 2023 preannuncia un nuovo boom di presenze in Sicilia, è intanto possibile leggere la classifica delle località siciliane più gettonate nel 2022 secondo Holidu, il portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza che ha rilasciato la sua ricerca utilizzando i dati relativi ai soggiorni effettuati dai suoi utenti durante il corso dell’anno appena concluso.

La Sicilia si trova ai primi posti delle mete preferite per le vacanze, sia estive che del periodo delle festività: le spiagge, il mare, le location turistiche d’eccellenza e le impareggiabili atmosfere che combinano al meglio storia, cultura, natura, mare, divertimento e buona cucina si classificano ai primi posti tra le mete scelte da vacanzieri, viaggiatori e turisti vicini e lontani.

Al primo posto in assoluto della classifica località siciliane più richieste nel 2022 si posiziona San Vito Lo Capo, delizioso borgo marinaro in provincia di Trapani, famoso per la sua meravigliosa spiaggia di sabbia bianca e patria del Cous Cous Fest, manifestazione gastronomica visitata ogni anno da migliaia e migliaia di persone.

Andare in vacanza in Sicilia: costi e periodi climatici migliori

Grazie alla presenza di due aeroporti internazionali, uno a Catania e uno a Palermo, e di diversi porti di notevole importanza, raggiungere la Sicilia è semplice da ogni parte d’Italia e del mondo. I costi medi per gli alloggi variano in base alla località scelta e anche in base al tipo di struttura ricettiva, ma si adattano un po’ a tutti i budget.

In base alla ricerca realizzata da Holidu, le località più note dal punto turistico: Taormina, Capo d’Orlando, Marzamemi, Cefalù e San Vito Lo Capo sono quelle dove i prezzi sono meno economici, oscillando tra i 121 e i 163 euro per notte.

Intorno ai 100 euro è invece possibile soggiornare a Siracusa, Palermo, Castellamare del Golfo, Noto, Marsala e agli splendidi Giardini Naxos.

I prezzi più economici, tra gli 80 e i 95 euro per notte, sono stati rilevati a Catania, Ragusa, Avola e Trapani.

Per quanto riguarda il meteo, infine, la Sicilia è un’isola soleggiata e dal clima mite per buona parte dell’anno. I mesi centrali della stagione estiva come luglio e agosto possono essere davvero roventi e sono decisamente la primavera inoltrata e il lungo autunno mite che arriva fino a fine anno i periodi migliori per visitare la Sicilia.