“Siamo tutti polvere di stelle”: l’astrofisica Rau all’IIC di New York

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - All’Istituto Italiano di Cultura di New York si è aperto il primo capitolo di una nuova serie dedicata al coraggio di sognare: immaginare il futuro prima che arrivi. Protagonista della serata è stata Gioia Rau, astrofisica e space leader tra ricerca, istituzioni e settore privato, in conversazione con il direttore dell’IIC Claudio Pagliara. Nel dialogo sul palco condotto in inglese, e intitolato "We Are All Stardust" ("Siamo tutti polvere di stelle"), Rau ha accompagnato il pubblico in un viaggio che parte dal cuore delle stelle evolute – dove gli elementi alla base della vita vengono forgiati – per arrivare alle nuove frontiere che stanno ridefinendo la presenza umana nello spazio. Dalla rivoluzione dei telescopi di nuova generazione all'intelligenza artificiale, dalle missioni lunari alla crescente space economy, Rau ha mostrato come le scoperte cosmiche influenzano già oggi tecnologie, scelte politiche e visioni del futuro. Pagliara ha guidato la conversazione mettendo in luce la dimensione culturale e strategica di questa nuova era spaziale, e il motivo per cui “siamo davvero polvere di stelle”. Al termine dell’evento, Italpress ha posto delle domande alla Rau, che ha approfondito gli scenari geopolitici aperti dalla nuova corsa allo spazio. xo9/fsc/gtr (video di Stefano Vaccara)