SIAL Paris, l’agroalimentare italiano punta a nuovi mercati

PARIGI (ITALPRESS) - L’agroalimentare italiano rafforza la propria presenza sui mercati internazionali e punta a nuove opportunità di crescita al SIAL Paris 2026. Sono circa 700 le aziende italiane intervenute alla manifestazione, di cui 218 accompagnate da ICE Agenzia, con una collettiva distribuita su 3.000 metri quadrati. L’export agroalimentare italiano ha superato nel 2025 i 72 miliardi di euro. La Francia si conferma il secondo mercato di destinazione dopo la Germania, con importazioni dall’Italia pari a 6,84 miliardi di euro nel 2025, in aumento del 4,78% rispetto all’anno precedente. Nel primo semestre 2026 gli acquisti francesi hanno raggiunto 3,35 miliardi, registrando una crescita del 2,3%. mgg/azn