“Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, è il vero passo avanti nel quale confidavamo per un ritorno alla normalità e alla ripresa della socialità delle nostre vite. In particolare vogliamo ringraziare il sottosegretario al ministero della Cultura, Lucia Borgonzoni, per l’impegno, il sostegno e l’importante contributo dato per le riaperture e per essersi sempre battuta in prima persona a fianco del mondo degli artisti”. Così il direttore generale della Siae, Gaetano Blandini. (ITALPRESS).