MILANO (ITALPRESS) – Prima la Coppa Italia, poi nel weekend tra il 20 e il 21 giugno i quattro recuperi della sesta giornata di ritorno. Il calcio italiano, dopo oltre tre mesi di stop, riparte su queste basi. Lo ha deciso la Lega di Serie A al termine di una lunga assemblea alla quale hanno partecipato tutte le 20 società collegate in video conferenza. “I club – informa una nota – hanno accolto con soddisfazione il via libera alla ripresa comunicato ieri dal Ministro Spadafora e hanno votato all’unanimità la disputa dei 4 recuperi della sesta giornata di ritorno (Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma) nel weekend del 20/21 giugno e la programmazione dell’ottava giornata di ritorno a partire da lunedì 22 giugno. Inoltre, accogliendo l’auspicio del ministro Spadafora, l’attività sportiva della stagione 2019/2020 riprenderà da subito con la Coppa Italia, la cui finale è programmata per il giorno 17 giugno. Date e orari delle gare saranno resi noti dalla Lega Serie A nei prossimi giorni”. Le semifinali di ritorno, dunque, si dovrebbero disputare tra il 13 e il 14 giugno, si tratta di Juventus-Milan (all’andata 1-1 a San Siro) e Napoli-Inter (all’andata 1-0 per gli azzurri al Meazza). Il 17 la finale.

(ITALPRESS).