SI DIMETTE COMMISSARIO LEGA A, MARIO CICALA

Mario Cicala ha comunicato le sue dimissioni dall’incarico di commissario ad acta della Lega di Serie A. Secondo quanto si apprende, Cicala, che era stato nominato lo scorso 2 dicembre dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, in seguito alle dimissioni del presidente della Confindustria del calcio Gaetano Micciché, ha comunicato alla Federcalcio la sua decisione. Cicala era finito nell’occhio del ciclone a causa di un presunto conflitto d’interessi riconducibile al ruolo di supplente nel Consiglio di sorveglianza della Lazio di Claudio Lotito, di cui non aveva fatto menzione nel proprio curriculum. Oggi lo stesso Gravina, durante il Consiglio nazionale del Coni, aveva detto che su Cicala “è stato sollevato un tema di incompatibilità per

il ruolo ricoperto nella società Lazio come membro supplente del consiglio di sorveglianza. Premesso che questo non mi è mai stato comunicato e che la Figc ha analizzato in buona fede il curriculum del professor Cicala, è venuto a mancare un presupposto di fiducia e dunque domani nel consiglio federale ci sarà un confronto per ipotizzare nuove scelte sul commissario per la Lega di A, nella speranza che in tempi rapidi a Milano riescano a centrare il loro obiettivo politico”.

