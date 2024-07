ROMA (ITALPRESS) – Si è concluso il corso avanzato “AI for Cybersecurity” organizzato dalla Scuola di Alta Formazione di DEAS SpA, l’azienda italiana leader nel settore della cybersecurity e partner tecnologico del comparto della Difesa, delle Forze di sicurezza, della Pubblica amministrazione e di gruppi industriali italiani e internazionali. Cento ore complessive di lezioni teoriche e pratiche, durante le quali ai partecipanti sono state fornite le competenze necessarie per affrontare le sfide emergenti nel campo della cybersecurity.

Un corso aperto anche al personale civile e della pubblica amministrazione, che ha lavorato in sinergia con gli allievi provenienti dai corpi militari. Alle lezioni organizzate da DEAS hanno preso parte neo laureati e laureati nelle discipline STEM, che ieri a Roma, nella Biblioteca dello Stato Maggiore dell’Esercito, hanno ricevuto i diplomi di frequenza consegnati dal vice-presidente della Camera dei Deputati e già sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, Giorgio Mulè.

“La sinergia tra civili e militari rappresenta la strada maestra da percorrere quando si affronta un tema così complesso come applicazione dell’Intelligenza Artificiale nel campo della cybersecurity. Un approccio ‘dual use’ che merita di essere replicato su scala nazionale al fine di formare la futura classe dirigente a servizio della sicurezza del Paese. L’Europa sconta un gap rilevante in termini di investimenti se paragonato a Cina e Stati Uniti. Una sfida quella della sesta rivoluzione industriale imperniata sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale a cui non possiamo sottrarci e farci trovare impreparati” ha detto l’Onorevole Giorgio Mulè.

“Il principale obiettivo di DEAS è sempre stato quello di contribuire in maniera rilevante alla Sicurezza del Paese, operando in maniera integrata con le Istituzioni che presiedono le infrastrutture critiche, siano esse militari o civili. Attraverso la sua Scuola di Alta Formazione, DEAS vuole mettere a disposizione di queste stesse istituzioni le competenze tecniche uniche acquisite sul campo e condividerle con il personale militare e civile che frequenta la Scuola. In particolare, questo corso di AI per la Cybersecurity mira a essere un esempio concreto di come è possibile ipotizzare un “dual use” non solo di prodotto, ma anche di competenze e di “Intelligenze”, non necessariamente artificiali” ha dichiarato Carlo Coccoli, direttore generale di DEAS e direttore della Scuola di Alta Formazione.

Il corso è stato curato dal Responsabile dell’Area AI di DEAS Spa, Francesco Curia, affiancato da docenti altamente qualificati. Durante le lezioni i partecipanti hanno avuto modo di affrontare anche casi di studio e progetti operativi, per acquisire la comprensione degli aspetti di cybersicurezza attraverso l’utilizzo di metodi innovativi e avvalendosi delle recenti tecnologie di intelligenza artificiale come machine learning, deep learning e generative AI, ma anche librerie, framework e strumenti per sviluppare e mettere in produzione le soluzioni più efficaci.

-foto ufficio stampa MAIM –

(ITALPRESS)

