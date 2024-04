SEOUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Si chiamerà Tasman il nuovo pick-up: Tasman. Il nome scelto, ispirandosi alla bellezza selvaggia e alla natura incontaminata della Tasmania, l’isola all’estremità meridionale dell’Australia, vuole simboleggiare lo spirito di avventura ed il desiderio di esplorazione che contraddistingue il nuovo pickup. Kia Tasman rappresenta il primo audace passo del brand nel mercato globale dei pick-up segmento C. Tasman ridefinisce il concetto di pick-up nel senso di non essere semplicemente un pratico mezzo per il lavoro, ma con le sue peculiarità lifestyle si propone come un compagno adatto ad uno stile di vita dinamico, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, pronto per le più diverse attività, anche estreme, del tempo libero.

Kia ha pianificato il debutto del suo primo pick-up nel 2025, attraverso una strategia che vedrà il lancio articolato in più fasi, a livello globale, nei mercati di Corea, Australia, Africa e Medio Oriente. Questo approccio strategico punta a soddisfare le specifiche esigenze e richieste di ciascuna area geografica, in base ai fattori caratterizzanti di ognuna, come la forte penetrazione dei pick-up sul mercato australiano, la crescente propensione verso le attività all’aria aperta emersa sul mercato coreano e la necessità di Africa e Medio Oriente di veicoli fuoristrada capaci di affrontare terreni diversi, compresi i deserti.

Kia Tasman grazie alle proprie doti di versatilità e capacità, è destinato a guadagnare grande popolarità sul mercato australiano ma non solo, come modello dai forti volumi di vendita, consolidando Kia nella posizione di leader nello sviluppo di veicoli multifunzionali. Il nome Tasman, suggerito da Kia Australia, è stato selezionato da un elenco di proposte provenienti dai mercati globali di Kia. Il suo diretto collegamento con la Tasmania, conosciuta come ‘island of inspiration’ e con il Mar di Tasmania hanno fatto propendere, alla fine, per questa denominazione. Gli straordinari paesaggi dell’isola e il mosaico di biodiversità della fauna selvatica offrono una miscela unica di natura selvaggia e ricchezza culturale, che contribuisce a suscitare un senso di meraviglia e di comunità che non ha pari in nessun altro luogo sulla Terra. Il nome vuole evocare questo spirito di avventura, rispecchiando la natura robusta e le molteplici capacità del nuovo pick-up di Kia.

Per sottolineare questa connessione, Kia ha pubblicato un video in cui un fabbro trae ispirazione dai paesaggi mozzafiato della Tasmania per realizzare l’emblema di Kia Tasman.

foto: ufficio stampa Kia Italia

(ITALPRESS).