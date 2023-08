ROMA (ITALPRESS) – Si chiamerà Maserati MCXtrema, a esprimere tutta la forza dirompente di una vettura da corsa, non omologata per uso stradale, da 740 cavalli. Conosciuta fino ad oggi con il nome in codice di “Project24”, ora è arrivato il momento di presentarla al mondo con il suo appellativo ufficiale: in primis un omaggio al modello base dal quale è stata sviluppata la vettura, la Maserati MC20 – la super sportiva del Tridente, “first of its kind”, totalmente made in Italy, che ha segnato l’inizio di una nuova era del brand. E’ inoltre un richiamo alla forte eredità sportiva di Maserati Corse. E poi, il concetto di qualcosa di assolutamente estremo, per esaltare l’anima superlativa di questa impressionante meraviglia a quattro ruote.

Il concetto alla base di questo prodotto unico ed esclusivo – sono 62 gli esemplari prodotti in tutto il mondo e già esauriti – è l’idea di scatenare una vera e propria belva da pista, qualcosa in grado di rompere i soliti schemi e differenziarsi totalmente da quanto fatto fino a questo momento.

Una vettura dedicata all’eccellenza tra i gentleman drivers e gli appassionati di auto da corsa, concepita e progettata per lasciare il segno e accendere la passione per il racing più estremo, pronta a solcare i circuiti di tutto il mondo – nell’ambito di sessioni di test privati – con il suo design sublime e la sua performance sconvolgente. Maserati MCXtrema verrà svelata al The Quail, il 18 agosto, durante la prestigiosa Monterey car week 2023.

Foto: ufficio stampa Maserati

