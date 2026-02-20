Si aggravano le condizioni del bimbo trapiantato, il capo rianimazione: “La situazione è molto critica”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Tengo a precisare che non ho seguito io come medico il percorso del piccolo. Io sono il capo dipartimento dell’area critica, vivo in questo ospedale, quindi indirettamente le notizie ce le ho. Il bambino non l’ho mai visto ma io le notizie le ho continuamente perché apparteniamo a questa a azienda. La situazione è critica, molto critica, noi stiamo applicando una legge dello Stato del 2017, dicembre 2017, che tutela il paziente, in questo caso il bambino. Cioè col paziente, in questo caso i genitori, abbiamo condiviso la terapia da fare. Non ci accaniamo, non stacchiamo la spina, non facciamo le curie palliative che si fanno a casa, non facciamo la terapia del dolore. Il bambino è sedato, collegato all’apparecchio e ha gli organi in una grave insufficienza multiorgano. Quindi noi facciamo una terapia che abbiamo condiviso con il medico legato della famiglia, con la mamma, per cercare di tutelare il piccolo, in questo caso il piccolo, in genere il paziente, perché è una legge allo stato che tutela i cittadini per quanto riguarda queste situazioni che purtroppo si sono create”. Così Antonio Corcione, Capo Dipartimento Area Critica Rianimazione dell’Ospedale Monaldi di Napoli, spiega la situazione del bambino di due anni ricoverato dopo un trapianto di cuore non riuscito.

“La situazione è molto critica, insufficienza multiorgano e siamo lì a continuare a tutelare il piccolo, non ad abbandonarlo. La mamma è lì vicino al bambino. La mamma è una persona amabilissima. Siamo tutti sconvolti per questa cosa, io che non ho partecipato a questo percorso sono sconvolto. come capo di dipartimento che lavora in questa azienda, come medico, come padre, come nonno sono sconvolto” conclude.

