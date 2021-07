PALERMO (ITALPRESS) – E’ il mare di Lipari lo scenario delle fotografie subacquee che Veronica Maya sta realizzando in questo week-end con Virginia Salzedo, fotografa della Fipsas (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato). La popolare conduttrice della Rai, che ha uno stretto legame con il mare, si è tuffata con una tra le più creative fotografe della Fipsas per realizzare uno shooting di grande impatto nel blu. A seguire lo shooting anche Mario Genovesi, referente nazionale della fotografia subacquea, per il quale: “Maya e Virginia hanno subito acquisito un feeling particolare, fondamentale per realizzare sott’acqua delle immagini di grande impatto. Saranno davvero straordinarie”.

(ITALPRESS).