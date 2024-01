BOLOGNA (ITALPRESS) – Il 24 gennaio in Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna la Presidente Emma Petitti partecipa alla presentazione del fumetto realizzato dagli studenti riminesi dedicato a Giorgio Perlasca e a Aristides de Sousa Mendes. Giorgio Perlasca era un commerciante italiano che si trovava per lavoro in Ungheria. Parlava fluentemente spagnolo, si finse console di Spagna e riuscì a salvare dalla Shoah oltre 5 mila ebrei ungheresi. Aristides de Sousa Mendes era un diplomatico portoghese che, contravvenendo agli ordini del governo del suo Paese, quando i nazisti invasero la Francia concesse migliaia di visti a perseguitati politici di ogni fede, ideologia e ceto sociale salvando oltre 30.000 persone (di cui almeno 12.000 di religione ebraica) dalle deportazioni nei campi di concentramento tedeschi o della Repubblica di Vichy. Perlasca e Mendes sono tra “Giusti tra le Nazioni”, ovvero vengono annoverati tra coloro che hanno avuto il coraggio di difendere le vite delle persone di fede ebraica durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il loro impegno oggi rivive in “Giusti tra le Nazioni”, un fumetto realizzato dalle ragazze e dai i ragazzi delle classi 3ª G e 3ª E della Scuola secondaria di I grado “E. Fermi” di Rimini coordinati da docenti Daniele Susini, Federica Fratta, Grazia Barberini, Simonetta Santucci, Enzo Torri, all’interno del progetto Concittadini, il corso di educazione alla cittadinanza realizzato dall’Assemblea legislativa. “Giusti tra le Nazioni” verrà presentato il 24 gennaio prossimo alle ore 15 nei locali dell’Assemblea legislativa a Bologna alla presenza della Presidente Emma Petitti all’interno delle celebrazioni per il Giorno della Memoria. “Mettere a fuoco le biografie di queste persone comuni che hanno coraggiosamente scelto di soccorrere altre persone che lottavano per restare vivi, ha permesso ai ragazzi di riflettere sul valore delle scelte consapevoli che in determinati contesti possono fare davvero la differenza, e sull’importanza dell’esempio virtuoso che spesso oggi è scarsamente offerto”, spiega Susini nell’introduzione al volume.

Sempre il 24 gennaio, alle ore 11, invece, verrà inaugurata “Ritorno al futuro”, mostra realizzata dagli studenti di Imola e dedicata ai sopravvissuti ai lager nazisti. Saranno presenti la Presidente Petitti e il vicesindaco di Imola Fabrizio Castellari.

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale, celebrata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime della Shoah come previsto da una risoluzione dell’Onu nel 2005. Si è stabilito di celebrare il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio perchè in quel giorno del 1945 le truppe sovietiche dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento nazista di Auschwitz.

