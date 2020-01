Shoah, Mattarella “Indifferenza anticamera della barbarie”

"Le leggi razziali, in Germania - come in Italia - negavano agli ebrei l'istruzione, l'affettivita', il lavoro, la proprieta', la casa, la cittadinanza, i diritti. negare l'umanita' per poi sopprimere. E' tutto questo avveniva nell'indifferenza di tanti. L'indifferenza: anticamera della barbarie. Una indifferenza diffusa. Anche in Italia". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del Giorno della Memoria. sat/red (fonte video: Quirinale)