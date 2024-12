ROMA (ITALPRESS) – Lexus ha completato il suo trasferimento in una nuova sede a Shimoyama, una struttura all’avanguardia appositamente costruita in una località montana vicino alla città di Toyota in Giappone. Questa pietra miliare nella storia di Lexus coincide con il 35° anniversario della nascita del marchio premium. Per la prima volta, tutte le attività di Lexus (vendite, marketing, pianificazione e design) sono state riunite sotto lo stesso tetto, compresa la ricerca, lo sviluppo e la progettazione. Questo promette di promuovere una cooperazione ancora più forte e rapida tra i team, consentendo una veloce finalizzazione dei prototipi di sviluppo e dei modelli di produzione, compresa la prossima generazione di auto Lexus.

L’attività di sviluppo sarà ulteriormente supportata dall’adiacente campo prove di Shimoyama, operativo dal 2021, che comprende un percorso ad alta velocità e una rete di percorsi che replicano i diversi tipi di strade e superfici presenti in tutto il mondo. Questo si è già dimostrato prezioso per garantire la Lexus Driving Signature: – comfort, sicurezza e controllo per il guidatore in ogni momento – in modelli tra cui il nuovo LBX, l’NX di ultima generazione e la RZ completamente elettrica.

Lexus è affiancata da Toyota gazoo Racing nel nuovo Vehicle Development Building, costruito sul lato occidentale del sito di Shimoyama. Il piano terra ospita una serie di vani per veicoli, progettati per emulare l’aspetto e la sensazione dei box del leggendario circuito del Nùrburgring in Germania, un luogo che è stato utilizzato per lo sviluppo e la messa a punto di GR e vari modelli Lexus. E’ un luogo in cui i membri di tutte le funzioni aziendali possono lavorare insieme, valutando i veicoli sulle piste di prova e collaborando ai test e allo sviluppo per produrre auto sempre migliori. Parlando alla cerimonia ufficiale di presentazione all’inizio di quest’anno, Akio Toyoda, Presidente di Toyota Motor Corporation, ha dichiarato: “Circa 3.000 persone, tra cui membri dello sviluppo e collaudatori di Lexus e GAZOO Racing, qui guideranno, romperanno e miglioreranno le auto. Anche se Shimoyama non è uno stabilimento di produzione, le auto prodotte qui saranno guidate su tutte le strade del mondo e porteranno sorrisi sui volti di molte persone”.

L’area occidentale ospita anche l’edificio per i visitatori, un luogo per la collaborazione creativa con partner commerciali e fornitori. Fornisce, inoltre, uno spazio aperto per l’innovazione, incoraggiando nuove idee e dando alle persone la possibilità di interagire da vicino con le auto. Il mantenimento e la gestione dell’ambiente naturale sono stati un requisito fondamentale durante il processo di sviluppo, che prevedeva la conservazione degli alberi e del verde che coprono circa il 60% (650 ettari) del sito, nonchè la creazione di nuove aree verdi. E’ stato inoltre costruito un centro di apprendimento ambientale da utilizzare come luogo di interazione con le comunità locali.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).