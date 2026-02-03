Home Video News Xinhua Shanghai verso WorldSkills 2026: giovani lodano eccellenza formativa della Cina
Giovani rappresentanti del WorldSkills Champions Trust hanno recentemente visitato Shanghai, elogiando la formazione professionale di livello mondiale della città mentre proseguono i preparativi per la 48esima edizione della WorldSkills Competition, in programma dal 22 al 27 settembre a Shanghai. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)