ROMA (ITALPRESS) – È stato ancora una volta bonificato e liberato da intrusi in condizioni di marginalità lo stabile di Via Tallone, da tempo ridotto ad un vero e proprio “immobile fantasma” e trasformato in rifugio di fortuna con numerose situazioni di degrado. L’operazione, messa in atto in stretta sinergia tra Prefetto e Questore di Roma, si è articolata con l’accesso allo stabile effettuato in sicurezza da Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza, che, coordinati dal Dirigente del V Distretto Prenestino, hanno battuto tutti i livelli della struttura, scortando all’esterno i soggetti che vi avevano trovato dimora senza autorizzazioni e operando in una cornice di sicurezza che è stata attuata con l’aiuto della Polizia locale. Al termine delle verifiche sono stati individuati complessivamente 25 soggetti di origine extracomunitaria privi di documenti di identificazione, rintracciati negli ambienti allestiti con modalità di fortuna. Tutti gli occupanti sono stati accompagnati presso l’Ufficio immigrazione della Questura per la verifica della regolarità della loro permanenza sul territorio nazionale e la loro posizione è adesso al vaglio degli specialisti della Polizia di Stato.

Due sono gli stranieri arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze psicotrope, rispettivamente di origine gambiana e nigeriana, sorpresi, durante il blitz, nel tentativo di disfarsi di sostanze psicotrope che erano nella loro disponibilità. Nel corso delle perquisizioni effettuate all’interno dello stabile, anche con il supporto delle unità cinofile antidroga della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 2 kg di sostanza stupefacente come marijuana, crack e cocaina, oltre a circa 4000 euro in contanti ritenuti di interesse investigativo. Gli agenti hanno trovato anche un’arma da fuoco, una pistola di piccolo calibro munita di colpi, che è stata poi sottoposta a sequestro e che sarà oggetto di approfondimenti dal punto di vista investigativo, anche per accertarne la funzionalità. Gli agenti ed i militari delle Forze di polizia hanno inoltre rinvenuto 6 scooter risultati rubati.

PROSEGUE L’AZIONE DI CONTROLLO

In una logica di continuità rispetto all’intervento di bonifica effettuato nella mattina odierna presso lo stabile in disuso di via Cesare Tallone, a fronte di segnalazioni pervenute e riferite di nuovi soggetti all’interno dell’immobile, prosegue l’azione di controllo a cura delle Forze di polizia che sta facendo di nuovo ingresso con contingenti della forza pubblica per allontanare ulteriori intrusi. Eventuali presenze saranno allontanate e, in caso di presupposti di legge, si procederà all’accompagnamento dei soggetti intercettati presso i competenti uffici di polizia per ogni adempimento. L’attività proseguirà senza sosta nelle prossime ore e nei giorni successivi.

MELONI “CONTINUA IL LAVORO A FAVORE DELLA LEGALITA'”

“A Tor Sapienza è stato nuovamente sgomberato il palazzo occupato di via Tallone, da tempo al centro delle denunce degli abitanti del quartiere per degrado, occupazioni abusive e spaccio. Continua il lavoro per riportare legalità e sicurezza nei quartieri e dare risposte ai cittadini che chiedono di poter vivere serenamente il proprio territorio. Grazie al Ministero dell’Interno e alle Forze dell’Ordine impegnate nell’operazione”. Lo scrive sui social il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni.

– foto da video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).