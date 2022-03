ROMA (ITALPRESS) – Dopo San Basilio e Ostia, su disposizione del prefetto di Roma Matteo Piantedosi, sono stati sgomberati altri appartamenti dell’Ater occupati abusivamente. Carabinieri, agenti della polizia di Stato e della polizia locale hanno liberato quattro immobili della Torre 30, in via Santa Rita da Cascia a Tor Bella Monaca, dove poche settimane prima una ragazza era caduta dal tredicesimo piano per motivi legati presumibilmente al consumo di stupefacenti.

Dopo la maxi operazione dell’autunno scorso, quando furono liberate nella Torre 50 anche le case occupate dal clan di Giuseppe Moccia, una nuova operazione è stata pianificata dalla prefettura di Roma per riportare la legalità in uno dei quadranti più critici della città, dove le occupazioni abusive non solo significano allacci illegali e vessazioni per la gente perbene che abita i condomini popolari, ma ospitano spesso anche il contesto in cui operano le centrali dello spaccio.

“Si sta aprendo una nuova stagione all’insegna dei diritti e della legalità”, commenta il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che aggiunge: “Le operazioni condotte questa mattina dalle forze dell’ordine, da carabinieri e polizia e dall’azione coordinata dal Prefetto Matteo Piantedosi ed il tavolo cittadino, hanno avuto un doppio obiettivo: la torre 30 di Tor bella Monaca, che qualche settimana fa ha visto la morte misteriosa di una ragazza, caduta dalla stessa torre, e poi Torrevecchia, con un’operazione disposta con l’ausilio della Procura. Lo sgombero di questi immobili detenuti senza titolo è il primo passo per il recupero delle periferie. Il diritto alla casa è anche lotta agli abusi del crimine organizzato. Questo ci chiedono i tanti cittadini che sono costretti a subire quotidianamente angherie da personaggi e famiglie che utilizzano impropriamente ed illegalmente il bene pubblico più prezioso: ‘la casa’. Grazie a tutte le donne e gli uomini che stanno contribuendo a questo obiettivo”.

(ITALPRESS).

