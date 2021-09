Sgarbi “Il Green pass è inutile”

“Se l’80% degli italiani fa volentieri il vaccino e una minoranza del 15-20% non lo vuole fare perché è scettico, il problema non si pone. Chi non vuole fare il vaccino non deve essere costretto". Lo afferma Vittorio Sgarbi, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. sat/mrv/red