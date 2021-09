ROMA (ITALPRESS) – “Franco Battiato avrà la sua piazza a Sutri”. Ad annunciare la dedica di una piazza all’artista siciliano scomparso nel maggio scorso è il sindaco del piccolo comune laziale, Vittorio Sgarbi, in una intervista negli studi romani dell’agenzia Italpress.

“E’ giusto onorare Battiato, umiliato in Sicilia, dove sulla sua tomba è stato messo il cognome prima del nome, e il nome non è quello d’arte: Battiato Francesco”, spiega Sgarbi.

Sutri dedicherà dunque una piazza a Franco Battiato: “In occasione dell’intitolazione verrà Morgan, verranno Alice e altri artisti, e mia sorella, vicina a lui in occasione di tanti film con la sua musica. E ogni anno, chi vorrà verrà a cantare a Sutri, in piazza Franco Battiato. Darò l’indicazione al consiglio comunale perchè si deroghi alle regole che prevedono che l’intitolazione possa avvenire solo dopo i dieci anni dalla scomparsa. Battiato avrà la sua piazza a Sutri”, ha concluso Vittorio Sgarbi.

