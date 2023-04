TORINO (ITALPRESS) – La Ginnastica Fabriano vince, per la settima volta consecutiva, lo scudetto della ginnastica ritmica. Al Pala Gianni Asti di Torino, dopo che ieri avevano preso il via play off e play out della Serie B e C, la stagione si conclude con la Final Six del campionato nazionale-Trofeo San Carlo Veggy Good, l’evento più atteso del calendario federale, che ha portato nel capoluogo piemontese le migliori ginnaste italiane.

Sei società e tre scontri diretti per una gara che ha emozionato e coinvolto calorosamente i numerosissimi spettatori accorsi per godersi lo spettacolo. Ad affrontarsi nel girone A sono state l’Associazione Sportiva Udinese e la Polisportiva Varese, dove la società friulana si è impostata sulla compagine lombarda. E’ poi esploso di gioia il Pala Giani Asti con l’arrivo in pedana dell’Eurogymnica Torino: la squadra padrona di casa ha potuto contare su un grandissimo sostegno dal pubblico cittadino, in sfida con la grande favorita, la Ginnastica Fabriano. Una gara coinvolgente e appassionante che ha visto il trionfo della Ginnastica Fabriano, trascinata dalla cinque volte campionessa del mondo, Sofia Raffaeli, insieme alla compagna di squadra, Milena Baldassarri, sesta ai Giochi di Tokyo. La semifinale si è poi conclusa con il terzo e ultimo girone che ha decretato la vittoria della Motto Viareggio sull’Armonia d’Abruzzo Chieti. Con un’esibizione in onore del tricolore, eseguita dalle ginnaste di Torino, si è aperta poi ufficialmente la finale della massima serie del campionato. Ad esibirsi nuovamente anche le ospiti d’onore, la squadra azzurra guidata da Emanuela Maccarani, che ha incantato tutto il palazzetto come solo le Farfalle sanno fare. A grande sorpresa, chiudono poi questa festosa cerimonia, la coppia italiana di ginnastica acrobatica, Arianna Luca ed Edoardo Ferraris. La finalissima non ha certo deluso le aspettative. Le atlete della Ginnastica Fabriano, dell’Associazione Sportiva Udinese e della Motto Viareggio, hanno dato vita a un vero e proprio spettacolo dove non sono mancate adrenalina e prestazioni mozzafiato. Trascinata dal “Vulcano di Chiaravalle”, la cinque volte Campionessa del Mondo, Sofia Raffaeli, e dall’aviere dell’Aeronautica Milena Baldassarri, la Ginnastica Fabriano ha conquistato la vittoria, aggiudicandosi uno storico settimo scudetto, consecutivo e assoluto. Grandi festeggiamenti anche per la Motto Viareggio che si classifica al secondo posto lasciandosi alle spalle la squadra friulana. La classifica delle Final Six si completa quindi con il terzo posto dell’Udinese, che lascia alle spalle l’Armonia d’Abruzzo Chieti, l’Eurogymnica Torino, mentre al sesto posto si classifica la Polisportiva Varese. Nella tarda mattinata odierna, invece, sono andati in scena i play off della serie A2, che hanno visto in pedana la Moderna Legnano, Pontevecchio Bologna e la Gymnasium Gravina Catania. Ad aggiudicarsi la vittoria e quindi la promozione nella massima serie del campionato del prossimo anno è stata la Pontevecchio Bologna. A premiare le ginnaste impegnate nelle varie competizioni sono stati il presidente della Federginnastica Gharardo Tecchi, il suo vice, il vicario Valter Peroni, l’assessore allo Sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca, l’assessore alle Politiche Giovanili di Torino Carlotta Salerno – in rappresentanza del sindaco di Torino Stefano Lo Russo – e il numero uno della società organizzatrice Luca Nurchi.

– foto ufficio stampa Federginnastica/Simone Ferraro –

(ITALPRESS).

