ROMA (ITALPRESS) – Settima affermazione consecutiva per Atlanta nella notte italiana della regular-season dell’Nba. Sul parquet casalingo della State Farm Arena, di fronte ad oltre 17mila tifosi, gli Hawks confermano il gran momento superano i Los Angeles Lakers per 129-121 con 36 punti messi a segno da Young, top-scorer dell’incontro. Incide poco, tra i padroni di casa, l’azzurro Danilo Gallinari, a referto con 4 punti, 5 rimbalzi e un assist in 25 minuti di impiego. Decimo successo di fila per i Phoenix Suns, che si confermano leader ad Ovest battendo per 115-110 i San Antonio Spurs con 28 punti di Booker e 26 di Bridges. Cadono i Milwaukee Bucks, trafitti in casa dai Denver Nuggets per 136-100 nonostante i 29 punti, tra i campioni in carica, del greco Antetokounmpo. Altri risultati: Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers 90-115; Chicago Bulls-Portland Trail Blazers 130-116; Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers 115-105; Orlando Magic-Dallas Mavericks 110-108; Minnesota Timberwolves-Utah Jazz 126-106.

(ITALPRESS).

