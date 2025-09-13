A settembre oltre 10 milioni di partenze con una spesa media di 600 euro a persona

ROMA (ITALPRESS) – Continuano le vacanze anche nella seconda parte di settembre che si conferma il mese delle ferie consapevoli. Secondo le stime di Confcommercio, sono oltre 10 milioni gli italiani che scelgono questo periodo per concedersi una o più vacanze, con una spesa media di 600 euro a persona, in crescita del 3% rispetto all’anno precedente. Il 35% dei viaggiatori lo preferisce come periodo ideale grazie al minor affollamento delle località e ai prezzi più convenienti, mentre un ulteriore 18% per la ricchezza del calendario di eventi locali, dalle sagre agli spettacoli, fino alle manifestazioni culturali.

La maggioranza, circa 6,4 milioni, opta per brevi soggiorni di massimo due notti; 1,8 milioni scelgono vacanze fino a cinque pernottamenti, mentre le partenze per viaggi più lunghi, di almeno una settimana, raggiungono i 2,2 milioni. Quest’ultima tipologia coinvolge soprattutto chi considera settembre come il momento clou della propria estate.

Gli alberghi sono la soluzione di alloggio per il 23% dei vacanzieri del periodo, seguita dal 19% di preferenze per i b&b. Seguono le seconde case di proprietà e l’ospitalità da amici e parenti, che totalizzano il 17%, e a seguire le altre soluzioni di pernottamento. Destinazione Italia nel 78% dei casi (il 2% in più dello scorso anno) – con 6 su 10 che si spostano oltre i confini della propria Regione, un raggio di azione decisamente ampio – mentre, del restante 22%, due terzi rimangono in Europa.

Il mare resta in prima posizione, con il 21% delle preferenze, ma città d’arte, col 13%, e grandi città, con il 12%, costituiscono complessivamente un ulteriore quarto delle scelte di viaggio. Lo confermano anche le scelte di destinazione per regione, con – nell’ordine – Toscana, Lazio, Emilia Romagna e Liguria in testa, seguite dalla Sicilia, il Trentino Alto Adige e un sorprendente Abruzzo, che entra nella abitudini di vacanza “esperienziale” degli italiani.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).