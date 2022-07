STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Settebello raggiunge la finale della World League a Strasburgo. Nella semifinale, la squadra del ct Alessandro Campagna ha battuto la Spagna con il punteggio di 9-8 con i seguenti parziali: 2-2, 3-1, 2-2, 2-3. Le reti sono state realizzate da Cannella (3), Renzuto (2), Presciutti (2) e Alesiani (2). Il match contro la Spagna è stata, sebbene con protagonisti diversi, la replica della finale mondiale disputata 23 giorni fa a Budapest con gli azzurri in quel caso sconfitti ai rigori. Adesso il Settebello giocherà l’atto conclusivo con l’obiettivo di andarsi a prendere l’unico trofeo che manca nella bacheca della squadra più titolata dello sport italiano. Match vibrante con l’Italia avanti 8-5 in avvio di quarto tempo; poi la rimonta della Roja che ristabilisce l’equilibrio con i gol in sequenza di Paul Garcia, Valera e Tahull. La rete decisiva è di Alesiani a centro secondi dal termine. “E’ stata una partita bella, come lo sono sempre tra Italia e Spagna: combattuta, intensa e molto tattica. Il ritmo è stato pazzesco: nella prima parte siamo stati migliori noi; nella seconda meglio la Spagna. Abbiamo tenuto benissimo il match. In difesa siamo stati straordinari. Abbiamo vinto meritatamente e forse, senza qualche ingenuità, lo scarto poteva essere maggiore” il commento del ct Campagna dopo il match.

