PALERMO (ITALPRESS) – I servizi pubblici essenziali e le utilities del Sud Italia sotto la lente di ingrandimento, per valorizzarne ruolo e spinta strategica come indispensabile strumento di crescita, con un focus particolare sulla Regione Sicilia e sulla città metropolitana di Palermo. Su questo tema giovedì 23 novembre, a Palermo, Utilitalia (Federazione nazionale che rappresenta 410 imprese di tutt’Italia operanti nei servizi pubblici di energia, idrico e ambiente) in collaborazione con le aziende associate AMG Energia (distribuzione gas, energia, pubblica illuminazione) e AMAP (acqua) ha promosso una giornata di approfondimento che vedrà la partecipazione delle più importanti aziende di pubblici servizi del Sud.

A discuterne, a partire dalle 10, presso la storica officina del gas di AMG Energia, in via Tiro a Segno, saranno, fra gli altri, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, gli assessori regionali all’Energia Roberto Di Mauro, agli Enti locali Andrea Messina, alle Attività produttive Edmondo Tamajo, il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, gli ordini professionali degli ingegneri, degli avvocati, dei commercialisti insieme con i vertici di Utilitalia (presidente Filippo Brandolini e vicepresidente e coordinatore della Commissione Sud, Domenico Laforgia) di AMG Energia (presidente Francesco Scoma) e di AMAP (amministratore unico Alessandro Di Martino). L’incontro sarà chiuso dai lavori della Commissione Sud di Utilitalia di cui fanno parte le più importanti aziende di pubblici servizi delle regioni del Sud e che si riunirà per la prima volta a Palermo.

– foto ufficio stampa AMG Energia, il presidente Francesco Scoma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]