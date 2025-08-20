Serie B, le quote dei bookmakers: Palermo favorito, poi Venezia ed Empoli

ROMA (ITALPRESS) – Mancano due giorni all’inizio della Serie B 2025-2026, quando allo stadio ‘Adriatico’ di Pescara andrà in scena l’anticipo tra i neopromossi abruzzesi e il Cesena.

Dopo aver centrato la Serie A l’anno scorso con il Pisa, Pippo Inzaghi vuole ottenere un’altra promozione, stavolta da allenatore del Palermo. E proprio i rosanero, come riporta Agipronews, sono in pole sulla lavagna dei bookmaker per ottenere il primo posto, offerto a 2,75 su William Hill. Alle spalle dei siciliani, a quota 5 su Planetwin365, c’è il Venezia di Giovanni Stroppa che dopo la retrocessione della scorsa stagione ha come obiettivo l’immediato ritorno nel calcio dei grandi. Stesso discorso per l’Empoli, il cui primato si gioca a 6.

Si sale invece a 8 per la coppia formata dal Monza e dalla Sampdoria, due squadre che lo scorso anno sono state protagoniste di una stagione deludente. Per quanto riguarda, infine, le quote promozione, anche in questo caso comanda il Palermo, in cui salto di categoria è proposto a 2,75. Dietro agli isolani c’è sempre il Venezia, in lavagna a 4,50, seguito dal duo Empoli-Spezia a 6,50.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).