ROMA (ITALPRESS) – Sarà Simone Sozza a dirigere Lazio-Roma, derby della Capitale in programma domenica alle 12.30. All’Olimpico, insieme al fischietto della sezione di Seregno, ci saranno anche gli assistenti Baccini e Vecchi, il quarto ufficiale di gara Ayroldi e gli arbitri Var Di Paolo e Massa.

Venerdì aprirà il quadro della 4^ giornata l’anticipo Lecce-Cagliari che sarà diretto da Luca Zufferli di Udine. Sabato tre gare in programma: Bologna-Genoa alle 15 (arbitra Collu di Cagliari), Verona-Juventus alle 18 (Rapuano di Rimini) e Udinese-Milan alle 20.45 (Doveri di Roma). Domenica, oltre al derby di Roma, alle 15 Cremonese-Parma (La Penna di Roma) e Torino-Atalanta (Colombo di Como), alle 18 Fiorentina-Como (Bonacina di Bergamo) e alle 20.45 Inter-Sassuolo (Marinelli di Tivoli). Chiuderà il programma della quarta giornata il posticipo di lunedì sera (20.45) tra il Napoli campione d’Italia e il neopromosso Pisa. A dirigere il match del Maradona sarà Valerio Crezzini, arbitro della sezione di Siena.

LE DESIGNAZIONI COMPLETE

SERIE A – 4^ GIORNATA – 21/09

Lecce – Cagliari (19/09, ore 20.45)

arbitro: Zufferli di Udine

Bologna – Genoa (20/09, ore 15)

arbitro: Collu di Cagliari

Verona – Juventus (20/09, ore 18)

arbitro: Rapuano di Rimini

Udinese – Milan (20/09, ore 20.45)

arbitro: Doveri di Roma

Lazio – Roma (ore 12.30)

arbitro: Sozza di Seregno

Cremonese – Parma (ore 15)

arbitro: La Penna di Roma

Torino – Atalanta (ore 15)

arbitro: Colombo di Como

Fiorentina – Como (ore 18)

arbitro: Bonacina di Bergamo

Inter – Sassuolo (ore 20.45)

arbitro: Marinelli di Tivoli

Napoli – Pisa (22/09, ore 20.45)

arbitro: Crezzini di Siena

