Serie A, Casini “Si lavora per ridurre margine di errori arbitrali”

MILANO (ITALPRESS) - "Le polemiche sul Var? Ricordo che l'anno scorso, quando la Serie A ha predisposto un documento di proposte, c'era un punto specifico sul Var che era quello di costante revisione del protocollo, proprio per cercare sempre più in modo collaborativo con l'Aia di ridurre quelli che sono i margini d'errore che ahimé possono comunque restare". Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini a margine della presentazione del nuovo album Calciatori Panini 2023-24 a Lissone, nell'IBC. "Gli arbitri italiani restano un'eccellenza in ambito internazionale - ha puntualizzato -, purtroppo gli errori fanno parte dell'uomo, si tratterà di lavorare insieme per ridurre il margine". pia/gm/gsl