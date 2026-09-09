Serie A, le designazioni della quarta giornata: Marcenaro per Lazio-Milan, Inter-Udinese a Pairetto

ROMA (ITALPRESS) – Sarà Matteo Marcenaro della sezione di Genova a dirigere sabato alle 18, all’Olimpico, la sfida fra Lazio e Milan valida per la quarta giornata di campionato. Con lui gli assistenti Christian Rossi e Di Gioia, il quarto uomo Guida e al Var Meraviglia e Aureliano.

Il turno si aprirà venerdì con Venezia-Fiorentina (fischietto a Fourneau di Roma), mentre fra gli anticipi del sabato spicca in serata Atalanta-Cagliari, per la quale è stato designato Arena di Torre del Greco. Domenica Napoli-Bologna è stata affidata a Bonacina di Bergamo, per Sassuolo-Juve ci sarà Sacchi di Macerata.

Triplo posticipo lunedì: alle 18.30 Como-Parma (Mucera di Palermo) e Torino-Roma (Maresca di Napoli), in serata Inter-Udinese: arbitra Pairetto di Nichelino.

SERIE A – 4^ GIORNATA – 13/09

Venezia – Fiorentina (11/09, ore 20.45)

arbitro: Fourneau di Roma

Genoa – Frosinone (12/09, ore 15)

arbitro: Rapuano di Rimini

Lazio – Milan (12/09, ore 18)

arbitro: Marcenaro di Genova

Atalanta – Cagliari (12/09, ore 20.45)

arbitro: Arena di Torre del Greco

Lecce – Monza (ore 15)

arbitro: Crezzini di Siena

Napoli – Bologna (ore 18)

arbitro: Bonacina di Bergamo

Sassuolo – Juventus (ore 20.45)

arbitro: Sacchi di Macerata

Como – Parma (14/09, ore 18.30)

arbitro: Mucera di Palermo

Torino – Roma (14/09, ore 18.30)

arbitro: Maresca di Napoli

Inter – Udinese (14/09, ore 20.45)

arbitro: Pairetto di Nichelino

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).