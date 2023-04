MILANO (ITALPRESS) – Sergio Crippa, dal 2016 Segretario Generale della Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti – Ente del Terzo settore, Senior Advisor per le aree Comunicazione e Relazioni Internazionali di Italmobiliare, è stato cooptato nel Consiglio di amministrazione della fondazione. Prende il posto di Ferruccio de Bortoli che ha assunto la presidenza della Fondazione Corriere della Sera. Nel gruppo Italmobiliare dagli anni Novanta è stato, in precedenza, Capo ufficio stampa Eni e Direttore centrale per le relazioni esterne del gruppo Mondadori. Giornalista professionista, è laureato in Scienza della comunicazione e Docente del Master in “Media relation e comunicazione d’impresa” all’Università Cattolica di Milano.(ITALPRESS).

Photo Credits: Ufficio stampa Fondazione Pesenti